Présidence à vie en Afrique: «Le combat sera dur mais nous l’emporterons », Guillaume Soro

Guillaume Soro n’a pas l’intention de baisser les bras en ce qui concerne son combat contre « les présidences à vie en Afrique ». L’ancien premier ministre ivoirien indique être résolument déterminé à poursuivre ses convictions.

Farouchement opposé à Alassane Ouattara pour son troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro n’entend pas lâcher l’affaire malgré la reconnaissance de la victoire de Ouattara par le Conseil constitutionnel et l’annonce d’un dialogue en vue avec l’opposition ivoirienne. « Après le brouhaha orchestré, je tiens à dire aux ivoiriens et aux africains que je suis serein et résolument déterminé. Déterminé à mener le combat contre les présidences à vie en Afrique », a indiqué Soro dans un tweet.

.Je vous le redis, “quand il est dur d’avancer sur le chemin, seuls les durs avancent et arrivent.” Ne reculez pas. Ne renoncez pas car moi je ne renoncerai pas. Le combat contre les présidences à vie et pour la démocratie méritent qu’on y consacre la vie », a ajouté l’ex-chef rebelle. Une déclaration qui intervient alors que le principal opposant par qui le dialogue avec le pouvoir devrait commencer en Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, ne semble pas laisser tomber la lutte.