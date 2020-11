Première sortie de Donald Trump: le milliardaire est allé jouer dans son club de golf (Vidéo)

Donald Trump s’est rendu samedi matin à son club de golf à Sterling, en Virginie. Il y était pendant que les grands médias américains annonçaient Joe Biden vainqueur.

A peine réveillé ce samedi 7 novembre, quatre jours après le scrutin de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump est allé jouer au golf à Sterling en Virginie. Non sans avoir posté, peu avant, quelques tweets accusant à nouveau les démocrates de fraudes et de tricheries et assurant qu’il avait emporté l’élection “de loin”.

Amer hasard. Alors que plusieurs images circulaient sur les réseaux sociaux, montrant l’actuel locataire de la Maison Blanche, dans sa tenue de green habituelle, les médias américains ont officiellement annoncé la victoire de Joe Biden. C’est donc bel et bien sur le green que Donald Trump se trouvait quand la nouvelle est tombée, confirme NBC.

Très rapidement après l’annonce des médias américains, Donald Trump a accusé Joe Biden de se “précipiter pour se présenter faussement” en vainqueur. Le candidat républicain n’a pas encore reconnu sa défaite.

Cette photo à l'instant sur Fox News … Donald Trump au golf #Election2020 pic.twitter.com/p5xrESN2CL — Patrice Thomas (@patthomas) November 7, 2020