Premier League: le classement des buteurs de la saison 2020-21

La saison 2020-2021 de Premier League n’est qu’à sa neuvième journée, que les meilleurs buteurs se bousculent déjà pour le titre de Soulier d’or de la saison.

Démarrée à la mi-septembre, la Premier League est à sa neuvième journée du championnat. Auteurs d’un bon début de saison, Tottenham, Liverpool et Chelsea se partagent la tête du classement. Et pour ce qui est du classement des meilleurs buteurs en ce début de saison, il est détenu par l’anglais Dominic Calvert-Lewin. L’attaquant d’Everton en est à 10 réalisations cette saison en Premier League. Il devance l’avant-centre sud-coréen de Tottenham Son Heung-Min qui pointe juste derrière avec 9 buts inscrits avec les Spurs.

A la troisième place, on retrouve le Red de Liverpool Mohamed Salah et le buteur de Leicester Jamie Vardy avec un total de 8 buts chacun. Juste derrière, pointent Patrick Bamford (Leeds United) et Harry Kane (Tottenham) avec 7 buts.

Le classements des meilleurs buteurs de Premier League 2020-21 :