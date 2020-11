Pour fraude, Donald Trump dépose un recours pour suspendre le dépouillement en Pennsylvanie

Au lendemain de l’élection présidentielle américaine, le président républicain Donald Trump a lancé mercredi de nouvelles accusations de fraude. Il a déposé un recours, ce mercredi, pour suspendre le dépouillement dans l’Etat de la Pennsylvanie.

Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, où Joe Biden le devance d’une courte tête selon des résultats partiels, a annoncé mercredi son directeur de campagne. “Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l’abri des regards et cela doit cesser”, a écrit Bill Stepien dans un communiqué. “Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence”, a-t-il ajouté.

Même scénario dans l’Etat-clé du Michigan

L’équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice mercredi pour suspendre le dépouillement dans l’Etat-clé du Michigan, où le président est devancé d’une courte tête par Joe Biden selon des résultats partiels. Son directeur de campagne Bill Stepien a assuré dans un communiqué que ses équipes n’avaient “pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins de vote” contrairement à ce que prévoit la loi du Michigan.

“Nous avons déposé plainte aujourd’hui” devant un tribunal de l’Etat pour obtenir la suspension de ces opérations en attendant que cet accès soit restauré”. L’équipe a ajouté avoir exigé “un réexamen” des bulletins déjà recensés, a-t-il ajouté.