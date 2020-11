Pour Dani Alvès, le Barça est une prostituée, un sacabo

Dans une longue interview accordée à la radio catalane RAC1, Dani Alvès a été sans pitié avec l’ancienne direction des Blaugrana. Le latéral brésilien, dégagé du Barça en 2016, estime que le club catalan ne fait que se prostituer.

Ses propos vont certainement faire un grand tollé en Espagne pendant plusieurs jours. Viré du Barça après huit années couronnées de plusieurs titres, Dani Alvès a toujours une dent contre son ancien club, quatre ans après avoir quitté les Blaugrana. Le latéral brésilien avait été poussé dehors par la direction catalane en 2016 en refusant de renouveler son contrat arrivé à terme.

Invité par la radio catalane RAC1 à donner son avis sur la situation que traverse son ancien club, l’international auriverde a taclé durement le Barça, n’hésitant pas à déclarer que la direction catalane n’a fait que se prostituer avec des décisions en total déphasage avec la philosophie de l’équipe culée. «Je ne suis pas quelqu’un qui lance des piques, mais je pense que la gestion du club a été de se prostituer, déplore le latéral reconverti meneur de jeu à Sao Paulo. Peut-être que le président était mal conseillé, je ne dis pas que c’était uniquement la faute de Josep Maria Bartomeu. Le FC Barcelone est en train de changer de philosophie de club, c’est normal qu’il ait des problèmes.», pense l’ancien sévillan.

«Pour moi, il a perdu de son identité et maintenant il va devoir affronter un long processus pour la récupérer. (…) Je crois que le Barça ne souhaite être qu’un club commercial et ne fait que des affaires, avec des achats et des reventes. Quand vous faites ça, vous perdez votre identité. C’est le problème du Barça», ajoute Alves.