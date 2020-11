Portugal: “Nous allons tout faire pour gagner contre la France”

En conférence de presse après la large victoire du Portugal face à Andorre (7-0) mercredi soir, Fernando Santos a évoqué la prochaine rencontre face à la France en Ligue des nations. Le sélectionneur portugais a expliqué qu’il compte gagner ce match d’un autre acabit.

Adversaire de la France en Ligue des nations, le Portugal s’est offert un récital mercredi soir avant son duel choc face aux Bleus. Opposés à Andorre au stade de la Luz à Lisbonne, les Lusitaniens se sont imposés sur le score fleuve de 7 buts à zéro. Impitoyables, les poulains de Fernando Santos n’ont laissé aucun répit à leurs adversaires totalement dépassés par le cours du jeu. En conférence de presse après la rencontre, Fernando Santos a analysé la prestation de ses poulains. Le sélectionneur portugais a également évoqué le prochain match des Lusitaniens face à la France en Ligue des nations ce samedi.

Une rencontre pour laquelle l’entraîneur compte mettre tout en oeuvre pour gagner les trois point de la victoire. “Comme je l’ai dit, je vais me pencher sur le match contre la France. Je dois préparer ce match avec mes joueurs. C’est un adversaire que nous avons affronté il y a un mois. Nous nous connaissons très bien. Nous allons conserver notre identité et notre style de jeu car cela ne marcherait pas de tout changer. Ce sera un match différent et sachez que nous allons tout faire pour gagner“, a-t-il confié aux médias portugais.