Pirlo: “Nous essaierons de jouer avec Dybala, Ronaldo et Morata”

L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a évoqué le match face à Ferencvaros ce mardi en Ligue des champions, et a levé le voile sur le sytème de jeu qu’il mettra en place.

Deuxième du groupe G avec six points, la Juventus peut prendre ce soir une sérieuse option pour les qualifications en huitième de finale en cas de victoire contre Ferencvaros. En conférence de presse, l’entraîneur de la Vieille Dame, Andrea Pirlo, s’est confié sur cette rencontre très importante, et a évoqué l’état de forme de ses joueurs. “Nous allons affronter ce challenge dans la meilleure forme possible. Aucune baisse de concentration n’est tolérée, nous voulons obtenir la qualification le plus vite possible. Nous avons quelques absents en défense mais le reste est disponible, et ceux qui sont le plus en forme seront sur le terrain”, a assuré l’entraîneur bianconero cité par Besoccer.

Le technicien italien qui est à sa première expérience sur le banc d’un grand club, mise tout sur ce match, histoire de vite se qualifier pour le second tour de la compétition et faire reposer ses cadres. Aussi, envisage-t-il de mettre du lourd en attaque. “Dybala est en train de retrouver la forme. Nous verrons bien s’il joue dès le début. Ce sera un match décisif, le premier fut bon mais le second est celui qui importe aujourd’hui. Nous réfléchissons à plusieurs solutions en attaque, nous essaierons de jouer avec Dybala, Ronaldo et Morata mais ça prend du temps”, a révélé Pirlo.

“Décrocher la qualification est important, cela nous permettra de donner du repos aux joueurs qui ont participé au plus de rencontres depuis le début de la saison”, a-t-il ajouté.