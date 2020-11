Phase 3 des Bons Covid-19: le Bénin lève 133 milliards de FCFA sur le marché financier

Dans le cadre de la 3è phase de Bons Social Covid-19 sur le marché financier régional, le Bénin a obtenu 133 milliards de FCFA ce mercredi 04 novembre 2020.

Selon le communiqué de l’agence UMOA-Titres, le Bénin a obtenu 133 milliards de FCFA, suite à l’émission des Bons Social Covid-19 effectuée par le Trésor public. Le montant global des soumissions est de 229 milliards FCFA; mais le Bénin a décidé de retenir la somme de 133 milliards de FCFA, représentant le montant total mis en adjudication. Ces Bons Assimilables du Trésor (BAT) émis, ont une durée d’un mois.

Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance (02/12/2020). Pour les deux premières phases, le Bénin avait respectivement sollicité 130 milliards de FCFA et 133 milliards de FCFA.

Compte-rendu complet de l’opération

Il faut rappeler que les Bons Social Covid-19 sont des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 3 mois, émis par voie d’adjudication. Pour la première et la deuxième phases, les Bons ont été émis respectivement à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75% et à 3,25%. Les bons sont exonérés d’impôts et taxes pour les investisseurs résidents du pays émetteur. Les résidents de la zone UEMOA et les investisseurs hors de la zone UEMOA sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire de leur pays de résidence.