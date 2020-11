Performance sexuelle avec Emmanuel Adébayor: en larmes, Adja Diallo veut se donner la mort

“Emmanuel Adébayor n’est pas bon au lit, il ne peut pas me satisfaire en 10 minutes», c’est l’appréciation de Adja Diallo sur la performance sexuelle de l’international togolais, Emmanuel Adébayo, qui fait grand bruit sur la toile depuis une semaine.

Dans une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux, la mannequin a expliqué n’avoir jamais tenu de tels propos. “Depuis quelques jours, j’alimente les débats sur les réseaux sociaux. Selon certains sites, j’aurai clashé Adebayor, disant qu’il n’est pas bon au lit”, a-t-elle clarifié.

Adja Diallo explique qu’il s’agit d’une information erronée. “Il y a 9 ans, ces rumeurs avaient fait le tour de la toile, alors que c’était de l’intox. Je n’ai jamais tenu de tels propos, ni dans une vidéo, ni par écrit”, va-t-elle préciser.

“Ces rumeurs datent de plus de 9 ans. A l’époque, j’ai dit n’avoir pas émis de tels propos. Aujourd’hui, j’ai ma famille, mes enfants grandissent et je suis très focus sur mon travail. Ils m’ont vraiment fait du mal en sortant ces mensonges, on ne sait d’où”

Adja Diallo