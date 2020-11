Patrice Talon : ” Je reviendrai passer la nuit ici (Tchaourou Ndlr)” (vidéo)

Dans le cadre de sa tournée présidentielle, Patrice Talon était à Tchaourou où il a eu plusieurs heures d’échanges avec les représentants des jeunes, les élus et les sages. A la fin de la séance, le Chef de l’Etat adressé quelques mots aux jeunes venus conster sa présence.

Plus de peur que de mal. L’étape de Tchaourou s’est bien déroulée. Patrice Talon a rencontré la population de cette localité jeudi dernier, dans le cadre de sa tournée nationale. En raison de la pandémie de Covid-19, il n’y a pas eu de grands rassemblements; mais après ses échanges avec les élus et les sages, Patrice Talon a dû marquer un arrêt face à une foule surexcitée, composée de jeunes.

Pour le chef de l’Etat, les événements malheureux des dernières élections législatives sont désormais du passé. Il rassure que lui, il a déjà tout pardonné. C’est pourquoi, précise-t-il, il est venu voir les rois et chefs de Tchaourou pour demander pardon et qu’ils soient ses portes-paroles auprès de ceux qui ont toujours des blessures dans le cœur et n’arrivent pas à progresser de cette situation.

Comme il l’a promis aux élus, sages et autorités religieuses, Patrice Talon a fait savoir aux jeunes qu’il reviendra à Tchaourou.