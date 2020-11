Officiel: Pep Guardiola rempile avec Manchester City

Manchester City a officialisé la prolongation du contrat de son entraîneur, Pep Guardiola, qui rempile pour deux années supplémentaires avec les Citizens.

C’est désormais officiel! Pep Guardiola ne quittera pas Manchester City la saison prochaine comme l’a évoqué la presse espagnole qui voit le coach citizen faire son grand retour au Barça. Le technicien espagnol vient de prolonger son bail avec le club anglais. Critiqué pour ses résultats mitigées lors des compétitions internationales, l’ancien coach du Bayern a toujours la confiance de ses dirigeants qui l’ont fait rempiler jusqu’en 2023.

“Manchester City est heureux d’annoncer que Pep Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans avec le club“, a annoncé Manchester City sur son compte Twitter. “Pep et moi avons une compréhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l’est pas. Nous avons un alignement clair en termes de vision de l’avenir et de ce que nous voulons en termes de succès pour le club“, a expliqué le patron de City, Khaldoon Al Mubarak.

Débarqué à Manchester City en 2016, Guardiola a dirigé 245 matches avec les Skyblues pour 181 victoires, 28 nuls et 36 défaites. Le Catalan a offert 8 trophées au club : Premier League (2), FA Cup (1), League Cup (3), Community Shield (2). “Avoir ce genre de soutien est la meilleure chose qu’un manager puisse espérer. J’ai tout ce qu’il faut pour bien faire mon travail et je suis très honoré de la confiance que le propriétaire, le président, Ferran et Txiki, m’ont témoignée pour continuer deux ans de plus après cette saison. Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste à l’idée d’aider Manchester City à le faire”, a réagi Pep après sa prolongation.