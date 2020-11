«Nous sommes en bonne voie pour gagner l’élection», Joe Biden

Joe Biden a pris la parole aux alentours de 6h40 (heure du Bénin) mercredi depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate à la Maison Blanche s’est exprimé dans une course extrêmement serrée contre Donald Trump.

Joe Biden s’est exprimé mercredi depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, alors que le candidat démocrate à la Maison Blanche est dans une course extrêmement serrée contre Donald Trump. « On se sent bien, nous sommes en bonne voie pour gagner l’élection », a déclaré Joe Biden, qui a insisté sur l’importance d’être patient et d’attendre que chaque voix soit voté. Il est confiant pour le Michigan, après sa victoire dans le Minnesota mais sait que la Pennsylvanie se fera attendre.

Le candidat ne s’attend pas à ce que le nom du gagnant soit connu avant le matin du 4 novembre, heure américaine. « On garde la foi, on va gagner ». Des militants démocrates attendaient nerveusement le discours du candidat démocrate Joe Biden, engagé dans un duel contre Donald Trump à l’issue incertaine. Entre 200 et 300 voitures devaient être sur les lieux pour entendre l’intervention du candidat de 77 ans et sa colistière, Kamala Harris.