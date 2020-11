« Nous ne négocierons pas avec ceux qui ont pour projet de démanteler le Burkina Faso», Kaboré

Le président burkinabé Rock Marc Christian Kaboré a lancé une pique à l’endroit de ses détracteurs et a également indiqué que son administration ne négocierait pas avec les terroristes.

« Ceux qui ont parié sur notre chute du fait des attaques terroristes et autres actes de déstabilisation ont oublié que nous sommes de dignes Burkinabé », a indiqué le président du Burkina Faso sur son compte Twitter. Il s’agit visiblement d’un message du président candidat pour sa propre réélection, à ses détracteurs ainsi qu’aux opposants politiques. Cette déclaration intervient alors que les candidats sont en pleine campagne électorale pour l’élection du 22 novembre prochain.

Le président Kaboré a également pris une position claire face aux appels à la négociation avec les djihadistes qui attaquent de part et d’autre dans les régions du nord et du centre du pays. « Nous ne négocierons pas avec ceux qui ont pour projet de démanteler le Burkina Faso et mettre à mal notre vivre-ensemble », a déclaré le président.