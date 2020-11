“Nous n’avons pas adhéré aux « réformes » de Talon. Lui-même n’y croit pas, d’ailleurs”, Eric Houndété

A Athiémé ce mercredi 25 Novembre 2020, le président de la République, Patrice Talon, a considéré la démarche des responsables de “Les Démocrates” pour obtenir le récépissé d’existence de leur parti comme une adhésion à ses réformes.

Un point de vue que ne semble pas partager le premier responsable de cette formation politique. Dans un exercice de décryptage des propos tenus à Athiémé par Patrice Talon, Eric Houndété en vient à la conclusion que visiblement le numéro 1 béninois est hostile à la compétition.

“J’ai écouté le discours du Président Patrice Talon à Athiemé relatif à une prétendue adhésion à « ses réformes ». J’observe que pour sa tournée, dite de reddition, la question de récépissé prend une part importante; pour preuve le temps et l’énergie qu’il y consacre.“ Eric Houndété

Pour l’ancien vice-président de l’assemblée nationale, le président Talon, parlant de l’obtention du récépissé, feint de ne pas comprendre la situation. La seule chose qui a changé, selon Eric Houndété, comme pour dire que la procédure de déclaration est légale, est le nombre de membres à faire valoir par commune.

Pour lui, la démarche de sa formation politique au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique est une démarche pour respecter la loi et non pour marquer une quelconque adhésion à une réforme.

“En décidant d’accéder aux caprices et chicaneries du ministère de l’intérieur, nous avons déjoué le plan du pouvoir qui tente de muer son échec en adhésion à ses réformes. (…) Nous n’avons pas adhéré aux « réformes » de Patrice Talon. Lui même n’y croit pas, d’ailleurs.“ Eric Houndété

En guise de conseil, Eric Houndété invite le chef de l’Etat à sortir de ses déclarations fantaisistes et à œuvrer pour la paix et la concorde nationale.