“Nous avons décidé de parler pour donner espoir au pays”, Joël Aïvo

Le professeur Joël Aïvo a entamé, depuis ce vendredi 27 Novembre, une tournée dans la partie septentrionale du pays.

Cette tournée qui entre dans le cadre du dialogue itinérant, entamé depuis deux ans par le professeur de droit, l’a conduit ce vendredi à Parakou.

Devant les populations de la cité des kobourou, le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 a passé au crible, la gouvernance de Patrice Talon.

D’après Joël Aïvo, le recul démocratique et des libertés individuelles et collectives font qu’aucun béninois n’a plus le courage d’exprimer ses opinions ou de les défendre.

“Pour parler aujourd’hui au Bénin, il faut être courageux. Puisque la politique est devenue dangereuse” Joël Aïvo

Face à l’appel de ses compatriotes à craindre pour sa personne et sa famille, l’agrégé de droit martèle qu’il ne se la fermera pas. Il affirme avoir décidé de parler pour redonner espoir aux béninois.

“Tout le monde ne peut pas avoir peur, tout le monde ne peut pas fuir ses responsabilités”, a-t-il affirmé.

Et comme pour rectifier le chef de l’Etat dans ses déclarations, le président du mouvement “Rassemblement” martèle que le Bénin n’est pas un pays de pagaille ni de mendicité ou de corruption, mais c’est un pays de partage et de solidarité.