Nigéria: une maladie «étrange» décime les populations de l’État d’Enugu

Le gouverneur d’Enugu, au Nigéria, a confirmé plusieurs décès du fait d’une maladie étrange dans l’État. Il a toutefois appelé les habitants au calme face à la montée du nombre de décès.

Les morts de la maladie meurtrière sont survenus à Ette Uno et Umuopu dans la région de gouvernement local d’Igbo-Eze Nord de l’État d’Enugu. Selon Premium Times, les deux communautés ont enregistré des dizaines de décès depuis septembre à la suite de l’épidémie de la maladie «étrange». Selon un agent de santé de la région cité par le même média, le nombre de morts s’élèverait à plus de 50. Il a ajouté, cependant, que des échantillons avaient été prélevés pour un diagnostic et un traitement approprié d’autres patients.

Premium Times rapporte, citant une source anonyme, que les premiers signes de la maladie ont éclaté à Ette début septembre et que le mal s’est étendu à la communauté frontalière d’Umuopu, où 20 personnes sont décédées, dont quatre mercredi. La source a expliqué que les victimes présentaient des symptômes tels que convulsions et diarrhée avant de vomir du sang, ajoutant qu’elles soupçonnaient la fièvre de Lassa ou le choléra.

«Entre septembre et aujourd’hui, au moins 37 personnes sont décédées à Ette. En outre, Umuopu, qui partage une frontière commune avec Ette, a enregistré 20 décès, dont quatre sont survenus hier. Cela a été une évolution étrange. Le ministère de la Santé de l’État a été informé et des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer la cause des décès. Nous avons collecté des échantillons auprès des personnes touchées et nous recherchons la fièvre de Lassa, le choléra, la fièvre jaune et la méningite. Les tests de coronavirus commenceront également dans les communautés touchées aujourd’hui », a indiqué la source.