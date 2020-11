Nigeria: Pretty Mike caresse en public le ventre arrondi de ses 6 femmes enceinte (vidéo)

Pretty Mike, un artiste nigérian et très riche, selon la presse locale, a fait son apparition publique avec six jeunes femmes enceintes de lui, au mariage de Williams Uchemba.

Mike Eze-Nwalie Nwogu alias Pretty Mike, une célébrité nigériane populaire, se présente comme l’homme le plus heureux au monde. La raison: six femmes portent au même moment sa grossesse: c’est du moins ce qu’il a tenté de faire savoir.

Cette arrivée controversée de Pretty Mike au mariage de Williams Uchemba avec 6 femmes enceintes fait grand bruit sur la toile. Est-ce vraiment ses femmes, sont-elles toutes enceintes de lui? Pourra-t-il s’afficher très intime avec des femmes qui portent la grossesse d’une autre personne?

Le constat est visible, comme le démontre la vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux, Mike Eze-Nwalie Nwogu alias Pretty Mike a caressé en public et tendrement le ventre rond des femmes en question.

Ce qui attire le plus l’attention, toutes les six femmes portaient des tenues argentées assorties et Mike était élégant dans un joli costume rose. Toutefois, ce n’est pas pour la première fois que le socialite de Lagos enflamme la toile.