Nigéria – Massacre de Boko Haram: la Turquie condamne une «attaque odieuse»

La Turquie a critiqué dimanche l’attaque terroriste de Boko Haram qui a fait plus de 110 morts parmi les agriculteurs dans le nord-est du Nigéria, rapporte l’agence turque Anadolu.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que plus de 40 ouvriers agricoles ont perdu la vie et de nombreux blessés grièvement dans l’attaque odieuse organisée par l’organisation terroriste Boko Haram contre une rizière dans la ville de Zabarmari dans l’État de Borno au Nigéria le 28 novembre 2020 », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans une déclaration écrite. Le ministère a adressé ses «sincères condoléances» aux familles de ceux qui ont perdu la vie, ainsi qu’au peuple «amical et fraternel» et au gouvernement du Nigéria, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

A lire aussi: Nigéria: au moins 110 personnes décapités par Boko Haram près de Maiduguri

Au moins 110 agriculteurs travaillant dans les rizières du village de Garin Kwashebe, dans l’État de Borno, ont été pris pour cible par des combattants de Boko Haram qui les ont ligoté et décapité. Il s’agit de la plus meurtrière des attaques du groupe islamiste cette année. Boko Haram a lancé une insurrection sanglante en 2009 dans le nord-est du Nigéria, mais a ensuite propagé ses atrocités au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, ce qui a déclenché une réponse militaire.

Plus de 30 000 personnes ont été tuées et près de 3 millions de personnes déplacées en une décennie de violence de Boko Haram au Nigéria, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. La violence de Boko Haram a touché 26 millions de personnes dans la région du lac Tchad et déplacé 2,6 millions d’autres, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.