Nigéria: enlèvement d’un prêtre catholique dans la capitale Abuja par des hommes armés

Des hommes armés ont mené une attaque dans la capitale nigériane Abuja et ont enlevé un prêtre catholique, le révérend père Matthew Dajo, a rapporté le Daily Post.

Selon les informations, Matthew Dajo est le prêtre de l’église catholique St Anthony du village de Yangoji, conseil régional de Kwali à Abuja. La police d’Abuja a confirmé l’incident, déclarant que le prêtre avait été enlevé le dimanche 22 novembre vers 21h47 après que les hommes armés ont pris d’assaut sa résidence avec des armes sophistiquées, rapporte NAN. Selon la porte-parole de la police, Miriam Yusuf, une opération des forces de sécurité de la capitale est en cours pour tenter de sauver l’homme de Dieu.

Elle a exhorté le public à rester calme alors que le commandement intensifiait ses efforts pour sauver la victime. «Le commissaire de police FCT CP, Bala Ciroma, a lancé une chasse à l’homme pour traquer et appréhender les suspects. Tout en exhortant les résidents à être conscients de la sécurité et à signaler rapidement tous les mouvements suspects, le commandement souhaite réitérer son engagement sans faille à la protection des vies et des biens dans le territoire de la capitale fédérale», a-t-elle déclaré.