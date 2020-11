Nigéria: Emmanuella Mark Angel, la comédienne de 10 ans, offre une belle villa à sa mère (Photos)

Emmanuella Samuel, bien connue sous le nom d’Emmanuella, a offert une belle maison, entièrement meublée, à sa mère. Selon la jeune comédienne très connue au Nigeria, cette maison est un gage de reconnaissance pour le soutien que sa mère lui a apporté dès le début.

La célèbre comédienne Nigériane Emmanuela âgée de 10 ans vient de construire une belle maison pour sa mère. Nombreuses étaient les célébrités qui ont salué l’acte de la jeune comédienne à sa mère.

“J’ai construit ça pour toi maman. Pour toutes les prières, tous les encouragements et le soutien. Maman, je sais que tu as dit que tu voulais une habitation et c’est tout. Mais pardonne-moi car je dois terminer ton manoir à toi l’année prochaine. Ne t’inquiète pas, ça ne nous fera pas aller en enfer – ma super maman de Noël. Je t’aime “, a-t-elle écrit via sa page Instagram.

Il y a de cela quatre mois, Mark Angel avait offert une voiture à sa mère pour son anniversaire. La jeune fille a obtenu les félicitations de plus d’un pour son geste, de plus à son âge. Emmanuela est une jeune comédienne Nigériane qui réalise des vidéos pour la plupart comique. Avec un talent hors pair, a conquis plus d’un. A son âge, elle s’est taillé une place dans son domaine.

Emmanuella Samuel est née le 22 juillet 2010. Elle est connue pour sa jupe de comédie avec Aunty Success et Mark Angel. La première apparition d’Emmanuella était dans l’épisode 32 intitulé «Who mess».