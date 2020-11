Nigéria: Emmanuella dit que la maison offerte à sa mère appartient aussi à son père

Critiquée par des internautes qui l’accusent d’avoir privilégié uniquement sa mère, la comédienne de 10 ans, Emmanuella Samuel, a expliqué que la maison offerte appartient à ses deux parents.

La comédienne nigériane de 10 ans, Emmanuella Samuel, a changé l’histoire de sa mère qui est passée du statut de locataire à celui de propriétaire. Malgré son jeune âge, elle a construit et meublé une belle maison pour sa maman bien-aimée. Si ce geste a été approuvé par de nombreuses célébrités au Nigeria, des internautes ont dénoncé ce “privilège” accordé uniquement à la génitrice alors que le géniteur le mérite autant.

Emmanuella a ainsi répondu à ces réactions dans une interview de PUNCH sur Facebook, en expliquant que la maison appartient à ses deux parents. Selon elle, puisque les deux parents sont mariés, un cadeau pour sa mère est destiné à tous, y compris à son père. Elle a déclaré : “Je voulais acheter une autre voiture pour mon père, mais oncle Mark m’a maintenant dit d’économiser plus d’argent et de construire la maison que j’ai promise à ma mère. J’ai donc parlé avec mon manager et ils ont construit la maison et l’ont meublée. Tu vois la maison maintenant, elle n’est pas bien ?“

“Si c’est pour ma mère, c’est pour tout le monde ; c’est pour mon père aussi. Mon père est marié à ma mère. Après tout, ils vivent ensemble.” Emanuella a attribué tout ce qui s’est passé dans sa vie à la “grâce de Dieu”. “Tout est la grâce de Dieu”. “Quand Dieu veut vous utiliser, il vous utilisera au bon moment”, a-t-elle noté.

Les réseaux sociaux étaient en pleine effervescence depuis que la comédienne de 10 ans a annoncé la semaine dernière qu’elle avait construit une maison pour sa mère. “J’ai construit ça pour toi maman. Pour toutes les prières, tous les encouragements et le soutien. Maman, je sais que tu as dit que tu voulais une habitation et c’est tout. Mais pardonne-moi car je dois terminer ton manoir à toi l’année prochaine. Ne t’inquiète pas, ça ne nous fera pas aller en enfer – ma super maman de Noël. Je t’aime “, a-t-elle écrit via sa page Instagram. Emanuella avait légendé des photos de la maison sur son compte Instagram.