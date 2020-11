Nigéria: effondrement du réseau électrique, le pays plongé dans le noir

La république fédérale du Nigéria a connu dimanche un black-out total suite à l’effondrement du réseau électrique du pays, rapporte le Daily Post.

Selon les informations, le réseau électrique se serait effondré aux premières heures de dimanche. Une information que la compagnie d’électricité, Eko Electricity Distribution Company, a confirmée via son compte Twitter. Il a expliqué que la panne d’électricité actuelle était due à l’effondrement du système sur le réseau national, indique le Daily Post.

«Cher client, la panne que vous rencontrez est due à un effondrement du système sur le réseau national. Nous travaillons avec nos partenaires TCN pour rétablir l’approvisionnement le plus rapidement possible », a indiqué l’entreprise. Selon les dernières informations, le réseau serait déjà rétabli et l’électricité de retour.