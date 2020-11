Niger – Décès de Tandja Mamadou: Mahamadou Issoufou exprime sa tristesse

L’actuel chef d’Etat du Niger, Mahamadou Issoufou, a exprimé, mardi, sa profonde tristesse, suite au décès de l’ancien président, Tandja Mamadou.

“C’est avec une profonde émotion que je viens d’apprendre le rappel à Dieu de Son Excellence Tandja Mamadou, ancien Président de la République du Niger”, a déclaré Mahamadou Issoufou. Parallèlement, il a présenté ses vives condoléances à la nation nigérienne et à la famille de l’illustre disparu: “À sa famille éplorée, et au peuple nigérien, j’adresse mes vives et sincères condoléances. Que son âme repose en paix”.

C’est avec une profonde émotion que je viens d’apprendre le rappel à Dieu de Son Excellence Tandja Mamadou ancien Président de la République du Niger. A sa famille éplorée, et au peuple nigérien, j’adresse mes vives et sincères condoléances. Que son âme repose en paix. -IM — Issoufou Mahamadou (@IssoufouMhm) November 24, 2020

L’ancien président nigérien, Mamadou Tandja, est décédé mardi, à l’âge de 82 ans, à l’hôpital Général de Référence de Niamey. L’annonce a été faite par le gouvernement nigérien, et un deuil de 03 jours a été décrété.