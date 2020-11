Niger: cérémonie officielle de la levée du corps de l’ancien président Mamadou Tandja

Le Niger a organisé ce jeudi, une cérémonie officielle pour la levée du corps de son ancien président Mamadou Tandja.

La cérémonie s’est déroulée dans la cour du Palais de la Présidence, en présence du président de la République Mahamadou Issoufou et le premier ministre Mamane Oumarou. Les honneurs militaires ont été rendus lors de l’hommage de la Nation à l’ancien président Mamadou Tandja, décédé le mardi 24 novembre 2020 à Niamey.

« Tu aimais le Niger. Toute ta vie a été au service de ton pays ». « A ton pays, ton cher pays, tu as tout donné. Et le peuple nigérien te reste reconnaissant », souligne Mamane Oumarou, ajoutant : « Avec ton rappel à Dieu, c’est tout un pays, pour qui tu es un patriote convaincu, qui devient orphelin».

Au cours de la cérémonie officielle, le Chef de l’Etat Mahamadou Issoufou, s’est incliné devant le corps du défunt, a dit une “fathia”, avant de présenter ses condoléances à la famille de l’illustre disparu. Un deuil national de trois jours est observé sur toute l’étendue du territoire national, depuis l’annonce officielle du décès de Tandja Mamadou, mardi soir. L’enterrement est prévu ce jeudi après-midi, à Mainé Sorao, région de Diffa, village natal de Tandja Mamadou.

Mamadou Tandja, Colonel à la retraite, 82 ans, avait dirigé le pays de 1999 à 2010. Il a occupé d’importantes fonctions tout au long de son parcours militaire, administratif et politique. Il fut notamment Préfet avec rang de Ministre à Maradi et à Tahoua, Ministre de l’Intérieur à deux reprises et Ambassadeur avec rang de Ministre, du Niger au Nigéria.