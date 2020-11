Musique: Crisba et Level L’Oseille accouchent d’un morceau de «ouf» (Vidéo)

Les artistes béninois Crisba et Level l’Oseille ont finalement sorti leur collaboration musicale ce vendredi 13 novembre 2020. Un featuring attendu depuis plusieurs jours par leurs fans.

Une mélodie restée fidèle au style musicale des deux artistes avec des paroles plutôt évocatrices. On imaginait bien que les deux styles musicaux allaient fonctionner ensemble et on ne s’est pas trompé. Le mélange de « Crisba » et de « Level l’Oseille » a donné un son bien peaufiné dans une musique très « rap ».

Le message est tout aussi important que tout ce qui a été fait dans cette collaboration. « On fait du lundi au lundi… On a bossé comme des fous, on était sur tous les coups… je suis au sommet parce que je l’ai décidé » ; quelques extrait des paroles de ce morceau qui incite surtout les jeunes à travailler et persévérer pour atteindre leurs objectifs. Le clip était tout aussi bien fait avec une expression de ce qu’évoque l’esprit du morceau : le travail, l’endurance et l’oseille.