Mort de Maradona: Ronaldinho très triste

Le monde du football pleure la disparition de Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi 25 novembre, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, de la part des footballeurs, à l’image de Ronaldinho Gaucho. L’ancienne gloire du Barça a offert un dernier adieu à la “main de dieu”, partie rejoindre son créateur.

«Mes sentiments sincères à la famille et à tous ceux qui aiment ce génie. Mon ami, mon idole, mon numéro 10, merci pour chaque instant passé en ta compagnie, lors de matches ou de dîners. Nos discussions ont toujours été très spéciales et je garderai avec affection tous les moments passés ensemble sur le terrain, où j’étais présent pour t’admirer et rendre hommage à ta grandeur. Tu m’as inspiré pendant ma carrière et quand je t’ai rencontré et que nous avons joué ce foot à 5, cela a été une des meilleures nuits de ma vie. J’étais sur le terrain avec mes idoles. Repose en paix, mon idole, je t’aime… Le sorcier des sorciers. Éternel», a posté le champion du monde 2002 sur les réseaux sociaux.

Passé notamment par Boca Jrs, Barcelone et Naples, Diego Maradona a remporté la Coupe du monde 1986 avec l’équipe d’Argentine (91 sélections, 34 buts), dont il a été sélectionneur entre 2008 et 2010. Depuis septembre 2019, il occupait le poste d’entraîneur de Gimnasia, club de La Plata.