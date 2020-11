Miss France: un membre du comité d’organisation balance Sylvie Tellier

Un membre du comité d’organisation de Miss France a fait des révélations sur Sylvie Tellier.

Sur “Touche pas à mon poste” du mercredi 11 novembre 2020, Rachel Legrain-Trapani et Delphine Wespiser, élues respectivement Miss France 2007 et 2012, ont évoqué la polémique autour de la guerre des Miss.

Cyril Hanouna recevait également sur son plateau le témoignage audio de Robert Sébas. “Je lui ai fait savoir que par rapport à la pandémie qui était sur la Guyane, je ne voulais pas faire cette élection cette année-ci, et faire une année blanche. Elle m’a dit que je n’ai pas à demander ça, que je pose trop de questions et que je ne fais que me plaindre. Elle m’a même dit ‘Tu pleures avant d’avoir mal“, a confié celui qui a été le président du Comité Miss Guyane pendant près de 20 ans.

“C’est quelqu’un que je trouve assez hautain”

Il dévoile avoir été remercié cette année par Sylvie Tellier, car il a refusé d’organiser l’élection régionale de Miss Guyane à cause de la crise sanitaire. Visiblement très en colère, un ancien membre du comité Miss France s’en est directement pris à la personnalité de Sylvie Tellier.

“C’est quelqu’un de strict, c’est quelqu’un que je trouve assez hautain, qui vous prend de haut, qui vous jauge, qui décide. Chacun a peur de parler à Sylvie Tellier. On tire à la courte-paille. Quand on lui fait une lettre, il faut peser les mots et tous les mots, sans quoi madame sera vexée” Robert Sébas

Sylvie Tellier, une mère accomplie

Sylvie Tellier est une personnalité médiatique et femme d’affaires française. Après avoir obtenu le titre de Miss Lyon en mai 2001, elle est élue, en décembre de la même année, Miss France 2002, devenant ainsi la 72ᵉ Miss France. Elle est chargée de la production et de l’organisation du concours, ainsi que de la sélection des Miss régionales depuis 2010.

Sylvie Tellier est maman d’un petit Oscar né en janvier 2010 de son union avec Camille Le Maux (2007–2012). En mars 2014, elle donne naissance à une petite fille, Margaux, avec son nouveau compagnon, Laurent.

Et puis, le 14 juillet 2017, Sylvie Tellier épouse Laurent, sur l’île de Porquerolles. Un an plus tard, précisément le 14 juillet 2018, elle donne naissance à son troisième enfant, un petit garçon, prénommé Roméo.