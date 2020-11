Miss France 2021: l’élection, une fois encore reportée

L’élection Miss France 2021, qui devrait se tenir le samedi 12 décembre 2020, vient d’être reportée; et pour cause, le reconfinement.

Le comité d’organisation du concours de beauté Miss France 2021 s’est retrouvé chambouler à cause du retour en confinement qui lui pose un problème de logistique. Selon les informations du Parisien, rapportées par RTL, la tenue de l’élection qui était initialement prévue pour le 12 décembre 2020 a été reportée pour le 19 décembre 2020, une semaine après la date prévue.

En effet, la date du 19 décembre a été retenue pour le maintien de l’élection si le gouvernement prenait la décision de prolonger le confinement de deux semaines, et non pas de l’arrêter au 1er décembre.

Cependant, Sylvie Tellier ne compte pas annuler l’élection Miss France 2021; l’idée de la faire sans public ne l’enchante non plus. ” Une élection à huis clos serait très compliquée pour les jeunes femmes : on sait à quel point le public dégage une énergie nécessaire pour elles“, dixit Sylvie Tellier lors d’une interview accordée au Dauphiné Libéré ce jeudi 5 novembre 2020.

Par ailleurs, le voyage de préparation des Miss régionales à l’étranger à définitivement été annulée cette année.