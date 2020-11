Messi et Ronaldo: l’amitié cachée entre leurs femmes Georgina et Antonella

Considérés comme les meilleurs joueurs de la planète, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont toujours eu une bonne relation malgré leur rivalité sur le terrain surtout au cours de l’aventure madrilène du Portugais. Mais du côté de leurs compagnes Georgina et Antonella, qu’en est-il de leur relation?

Avec 11 Ballons d’or à eux deux et détenteurs des plus belles distinctions individuelles, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps. Soutenus par des millions de fans, les deux superstars ont nourri pendant plus d’une décennie une rivalité sans pareille sur les pelouses européennes.

Mais contrairement à leur inimitié sur le terrain, les deux joueurs se vouent un profond respect en dehors du pré. Tous deux ont clairement indiqué que la rivalité existait, mais ils se respectaient et s’admiraient.

Et du côté de leurs compagnes Georgina et Antonella, qu’en est-il de leur relation? Longtemps considéré comme un tabou tant aucun des concernés n’en parle, une publication largement commentée sur les réseaux sociaux donne une idée de la bonne relation entre les deux dames. Une publication qui n’est autre que le dernier post d’Antonella sur Instagram.

L’épouse de Leo Messi a publié une photo de son fils Thiago avec le maillot du Barça pour le féliciter pour son huitième anniversaire. Georgina qui la suit sur les réseaux sociaux a réagi en commentaire. «À quelle vitesse il grandit, félicitations», a-t-elle écrit. Un commentaire qui a reçu plus de 10 000 mentions j’aime.

Ainsi donc, Georgina et Antonella seraient plus complices que ne sont leurs compagnes. Mais même si elles échangeaient des missives, c’est la première fois que leur bonne amitié est révélée publiquement. .Une belle découverte pour leurs fans respectifs.