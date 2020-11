Messi au clan Griezmann : J’en ai marre d’être toujours le problème de tout le monde”

Interrogé par des journalistes espagnols sur la difficile intégration d’Antoine Griezmann au Barça et les critiques du clan du joueur à son encontre, Lionel Messi a lâché un gros coup de gueule qui fait jaser la toile.

La situation d’Antoine Griezmann au Barça fait polémique dans le monde du football. Pour le clan du joueur, la difficile intégration de l’attaquant français serait en partie due à Lionel Messi qui ne faciliterait pas la tâche à l’ancien Colchonero. Emmanuel Lopes, l’oncle de Gizou avait déclaré qu'”il y a des choses qu’on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d’une façon à faire plaisir à certaines personnes (…)”.

Arrivé à Barcelone ce mercredi soir après avoir battu le Pérou la nuit dernière avec l’Argentine en éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022, Lionel Messi a été interrogé sur ces accusations des proches de son coéquipier en club. Et la réponse du capitaine blaugrana a été ferme: “J’en ai marre d’être toujours le problème de tout le monde dans ce club“, a-t-il asséné aux journalistes. Une réponse compréhensible tant la Pulga est constamment remise en cause dès qu’un joueur a du mal à s’intégrer au Barça.

Messi al llegar a Barcelona. “ la verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club cuando le preguntan por el entorno de Griezmann pic.twitter.com/79nqhvCadu — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) November 18, 2020

Une réponse due à la fatigue?

Mais selon plusieurs journalistes proches du Barça, qui ont tweeté la même chose simultanément (sur demande du Barça ?), Messi s’entend très bien avec Griezmann et même de mieux en mieux il n’y aurait aucune tension particulière entre les deux. Selon eux, la réponse de Messi était une façon de mettre un terme à la série de questions que lui posaient les journalistes alors qu’il venait de rallier l’Espagne après plusieurs heures dans les airs et aussi d’avoir été retenu par le fisc espagnol pendant plus d’une heure.