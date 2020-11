Menace terroriste sur la Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara prend une importante décision

Les autorités ivoiriennes ont déployé l’armée dans la ville de Tengrela, au nord du pays, en raison de la menace terroriste pendante sur la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire joue la carte de la prudence. Surprise par une attaque terroriste à Kafolo (nord), dans laquelle 14 soldats ont été tués en juin dernier, le pays des Eléphants s’arme de vigilance face à une nouvelle attaque qui serait en préparation contre le pays.

En effet, des autorités maliennes ont informé leurs homologues ivoiriennes que des jihadistes se seraient « infiltrés » en Côte d’Ivoire et seraient « prêts à agir ». Ne voulant pas se faire surprendre une nouvelle fois, les autorités ivoiriennes ont déployé des soldats dans la ville de Tengrela, au nord du pays. « Les militaires ivoiriens ont eu l’information de la menace d’attaque jihadiste donc ils sont là. A notre niveau, on ne peut rien dire de plus », a déclaré à l’AFP, le préfet de Tengrela, Cyrille Ambroise Diomandé.

« Les militaires sont là partout. Ils sont plus de 200 avec les cargos (camions, ndlr) et 4X4 », a affirmé par téléphone à l’AFP Massandjé Traoré, conseillère municipale. Notons qu’un avion militaire survole constamment la zone. La Côte d’Ivoire traverse une crise politique, sur laquelle la mouvance et l’opposition se sont récemment mises d’accord à la résoudre. Une nouvelle attaque terroriste renforcerait la psychose au sein de cette population meurtrie par les violences électorales.