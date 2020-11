Melania “dégoûtée” par Donald Trump ? Son coiffeur, Lino, brise le silence

Lino Carbosiero, coiffeur de Melania Trump depuis juin 2019, a réagi aux propos d’Omarosa Manigault Newman. Ce dernier a annoncé, à la veille de l’élection présidentielle, que la Première dame américaine était “dégoûtée” par son mari, Donald Trump.

Le 3 novembre 2020, Lino Carbosiero a été reçu sur le plateau de l’émission Lorraine. Très proche de Melania Trump depuis juin 2019, le coiffeur a répondu à Omarosa Manigault Newman, qui a déclaré que la first lady est “dégoûtée” par son mari, Donald Trump.

“Ils sont très aimants. Je l’ai vu, et mon assistante également. Donc ce n’est pas comme si je l’inventais. Ils ont vraiment ce petit lien, ils s’amusent et rigolent ensemble et c’est vraiment mignon, à vrai dire”, a clarifié Lino.

Selon Lino Carbosiero, Melania Trump est très “chaleureuse, adorable, très intelligente, avec un grand sens de l’humour”, mais également quelqu’un de “très attentionnée”. A l’en croire, si le chef d’Etat et son épouse se montrent parfois distants, c’est simplement par peur d’être “jugés“. “Ils sont toujours sur leurs gardes parce que tout le monde se permet toujours de les juger”, a-t-il précisé.