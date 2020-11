Meghan Markle: Lorraine Kelly évoque sa douloureuse fausse couche

Lorraine Kelly s’est exprimée sur la fausse couche de la duchesse Meghan Markle.

Lorraine Kelly compatit à la douleur des Suxess. Elle a déclaré que la fausse couche de Meghan Markle ressemblait exactement à sa propre expérience. Tôt ce mercredi, la duchesse de Sussex, 39 ans, a courageusement détaillé la perte de son deuxième enfant en juillet, dans un éditorial du New York Times.

Dans ses révélations, Meghan indique avoir vécu avec Harry, un «chagrin insupportable» et tragique. «C’était presque exactement la même chose, devoir aller à l’hôpital et la façon dont elle en parlait. Ce qui m’a vraiment aidé, c’est de pouvoir parler avec toi évidemment et aussi avec d’autres personnes, mais aussi avec Rosie”, a confié Lorraine Kelly lors d’une discussion avec le Dr Hilary.

D’après Lorraine Kelly, ce qui l’a vraiment aidée à pouvoir en parler avec d’autres personnes sans difficulté.

«Je pense qu’elle n’avait que six ans à l’époque et je sais qu’Archie est beaucoup plus jeune que ça mais je sais que ça t’aidera vraiment à savoir qu’avoir un autre enfant va vraiment aider. Mon cœur va vers eux, c’est tellement triste et je pense que la façon dont elle a fait les choses est absolument géniale.” Lorraine Kelly

Réfléchissant à son propre mécanisme d’adaptation, Lorraine Kelly a confié qu’elle s’était précipitée au travail juste après le drame et ce n’est que plus tard qu’avec le recul, elle s’est rendu compte que c’était trop tôt.

Meghan, vue ici en juillet avec le prince Harry, a raconté aujourd’hui comment elle avait fait une fausse couche ce mois-làCrédits: BackGrid