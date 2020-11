Meghan Markle et Harry ne font plus vendre: voici les raisons de leur chute libre

La duchesse Meghan Markle et le prince Harry ne font plus vendre. Les raisons de leur impopularité ont été dévoilées par le média britannique L’Express.

Depuis le Megxit, ce n’est plus la lune de miel entre le prince Harry, la duchesse Meghan Markle et le Royaume-Uni. Le couple n’intéressent plus les britanniques et encore moins la presse et les magazines. Selon l’« Express » les chiffres de vente des magazines expliquent clairement ce désamour?

« Nous avons arrêté depuis un moment de mettre Harry et Meghan en Une. Ça ne se vendait pas, le magazine ne se vendait pas quand ils faisaient la couverture. Les gens du magazine « HELLO ! » m’ont dit que c’était la même chose pour eux. », a expliqué à « Royally Obsessed », Ingrid Seward, la rédactrice en chef de « Majesty Magazine ».

D’après elle, objectivement, il y a de très belles photos d’eux que l’on pourrait utiliser. C’est pourquoi, elle aimerait les mettre en Une mais ça ne marche simplement pas. “Je trouve ça bizarre et intéressant à la fois. », a-t-elle confié.

« Le peuple britannique ressent que le prince Harry les a laissé tomber et que Meghan est probablement la raison pour laquelle il l’a fait » a ajouté la rédactrice en chef qui fait référence à un sondage mené à la fin du mois d’octobre au Royaume-Uni.

Le sondage démontre clairement la baisse de popularité du couple qui est en chute libre au Royaume Uni. Toutefois, tout semble bien aller pour Meghan Markle et Harry aux Etats Unis où le couple s’est installé juste après le Megxit.