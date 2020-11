Meghan Markle et Harry: leur nouveau faux pas royal enflamme la toile

Meghan Markle et Harry ont fait un nouveau faux pas royal qui, visiblement, fait grand bruit sur la toile.

Le samedi 14 novembre 2020, le duc et la duchesse de Sussex se sont attirés la colère des internautes pour n’avoir pas souhaité publiquement un joyeux anniversaire au prince Charles pour ses 72 ans.

Une journée célébrée par le reste de sa famille sur les réseaux sociaux comme le prince William et Kate Middleton, qui ont honoré le prince de Galles en partageant une photo de lui tout sourire sur leur compte Instagram.

“Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas souhaité un bon anniversaire public au prince Charles ? C’est étonnant, vu qu’il font tout si publiquement afin de continuer à faire la Une”, a publié pagesix. Un article qui a attiré l’attention des internautes qui se sont violemment emportés contre Meghan et Harry sur Twitter.

“Comme c’est gentil de leur part ! Ils sont constamment sur les réseaux sociaux, chaque heure de chaque jour, mais ils ne peuvent souhaiter un joyeux anniversaire publiquement à la banque d’Angleterre”, peut-on lire en commentaire. Certains traitent Meghan Markle et Harry d’oublier le prince Charles qui financerait leur train de vie.

Depuis leur retrait de la famille royale, Meghan Markle et Harry ont dû renoncer à leur identité numérique Sussex Royal. Ainsi, le duc et la duchesse n’ont donc plus de plateforme pour publier leurs messages officiels et ne peuvent ainsi pas célébrer publiquement les anniversaires du reste de la famille. Mais qui sait, peut-être qu’ils ont envoyé leurs vœux au prince Charles en privé.