Meghan Markle et Harry: les Sussex évincés des héritiers directs de Reine Elizabeth II?

La reine Elizabeth II va présenter dans quelques jours ses héritiers directs sur une photo. Mais Meghan Markle, prince Harry et leur fils Archie n’en feront pas partie.

Dans le cadre du Remembrance Day, la reine Elizabeth II sera entourée de son fils Charles et son petit-fils William, accompagnés de leurs épouses Camilla et Kate, ce dimanche 8 novembre. Meghan Markle et le prince Harry ainsi que le royal baby Archie n’assisteront pas à cet évènement du dimanche du Souvenir.

En effet, malgré le confinement du jeudi 5 novembre, jusqu’au 2 décembre minimum, pour endiguer la deuxième vague du coronavirus, le Remembrance Day se déroulera comme prévu. Pour l’occasion, Elizabeth II sera rejointe au balcon du Cénotaphe par ses héritiers directs : son fils Charles et son petit-fils William ainsi que leurs épouses Camilla et Kate.

L’absence de Meghan et Harry dans les héritiers directs de la reine Elizabeth II prouve qu’ils ne font pas partie de sa lignée directe. Et pourtant, Harry avait été vexé qu’Elizabeth II prononce son discours de Noël en omettant, volontairement ou pas, de poser une photo de lui et Meghan à ses côtés.

Le prince Harry est très contrarié de voir sa grand-mère prendre la pose avec Charles, William et George, ses trois héritiers, sans lui.