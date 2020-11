Mbappé ou Haalang? Zidane a fait son choix

S’il a longtemps fait de Mbappé et Haalang ses priorités pour le prochain mercato estival du Real Madrid, Zidane va devoir choisir entre les deux attaquants, la situation économique empêchant le Real de multiplier les folies.

Si le Real Madrid a été discret lors du dernier marché des transferts, se contentant seulement du retour de prêt de Martin Odeguaard, la Casa Blanca va devoir débourser au prochain mercato estival. Le club madrilène parait diminué cette saison avec des lacunes dans tous les compartiments de la formation merengué. Les noms d’Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, Paul Pogba, Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland reviennent ainsi avec insistance depuis le début de saison. Mais les champions d’Espagne vont devoir faire des choix, la situation économique empêchant le Real de multiplier les folies.

A lire aussi: Hommage à Diego Maradona: Emmanuel Macron s’invite au ballet

A en croire OK Diario, le Real Madrid va notamment devoir faire un choix entre Erling Braut Haaland et Kylian Mappé, les deux jeunes phénomènes les plus en vue en attaque. Mais si le Norvégien a longtemps été le choix numéro 1 des dirigeants madrilènes (10 buts en 7 matches de Liga et 6 autres en 4 rencontres de Ligue des champions), Zinedine Zidane penche clairement en faveur de l’attaquant du PSG; et ce malgré les difficultés du Français depuis le début de saison, lui qui a contrario n’a toujours pas marqué le moindre but en C1. Le Norvégien ne serait pour l’heure qu’un plan B pour le Real, déterminé à miser sur le champion du monde tricolore.