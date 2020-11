Marion Jollès: la voiture de son mari Romain Grosjean a pris feu en pleine circulation (vidéo)

Romain Grosjean, le mari de Marion Jollès, a été victime d’un grave accident de circulation.

La voiture de Romain Grosjean a pris feu, ce dimanche 29 novembre, après un accident sur le Grand Prix F1 de Barheïn. La victime, pilote de F1, participait au Grand Prix de Barheïn quand il a fait un terrible accident au départ de la course.

Selon Gala, sa voiture a violemment percuté le rail de sécurité et s’est embrasée alors que des flammes impressionnantes et une épaisse fumée noire se sont immédiatement élevées. Plus de peur que de mal, car Romain Grosjean a réussi à s’extirper du brasier et a été immédiatement transféré à l’hôpital.

“Il va bien”, a confirmé son directeur d’équipe Günther Steiner. A en croire Eurosport, il ne souffre que de “brûlures mineures aux mains et aux chevilles”.

D’autres sources précisent que Romain Grosjean a été brûlé aux mains; mais qu’après les soins adéquats, il pourra rejoindre sa femme, la journaliste Marion Jollès, et leurs trois enfants.