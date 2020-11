Maradona opéré au cerveau: la réaction de Lionel Messi

Dans un message sur ses comptes sociaux, Lionel Messi a souhaité un prompt rétablissement à la légende argentine, Diego Maradona, opérée avec succès au cerveau, mardi.

En hospitalisation depuis lundi dans une clinique de La Plata au sud de Buenos Aires, Diego Maradona a été opéré avec succès d’un hématome au cerveau, mardi, dans une clinique privée de la ville d’Olivos au nord de la capitale. La légende argentine se porte bien, selon son médecin, et va rester en observation pendant quelques jours. L’annonce du succès de l’opération a été accueillie avec euphorie par les supporters argentins qui ont déroulé de grandes banderoles à l’effigie de leur idole aux portes de la clinique où séjourne l’ancien footballeur.

A lire aussi: Argentine: Diego Maradona opéré au cerveau

En pleine préparation pour la réception de Dynamo Kiev ce mercredi en Ligue des champions, Lionel Messi a aussi réagi à la situation sanitaire de son idole de jeunesse. Sur son compte Instagram, le capitaine du Barça a adressé un message de soutien à l’ancienne gloire de Naples. “Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi, nous voulons te voir guéri, le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du cœur“, a écrit La Pulga.