Mandat d’arrêt contre Guillaume Soro à Paris: ses avocats sortent de leur gonds

Les avocats de Guillaume Soro ont jugé illicite et illégal le mandat d’arrêt lancé contre leur client et notifié à la France par les autorités ivoiriennes.

Récemment, les autorités ivoiriennes ont notifié à leurs homologues françaises, l’existence d’un mandat d’arrêt international contre l’ancien président de l’assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Pour les avocats du concerné, c’est une démarche infondée et totalement irraisonnable.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: «On veut nous imposer ce déni de la réalité… il n’en sera pas question», Guillaume Soro

” Ces mandats sont illicites, dans la mesure où ils ne reposent sur aucun fondement légal et, où aucune extradition ne saurait valablement être accordée en application de ceux-ci. Cette demande, largement relayée sur les réseaux sociaux, n’est rien d’autre qu’une opération de communication orchestrée par le pouvoir ivoirien, dans le seul objectif de démoraliser les Ivoiriens, épris de justice et opposés au troisième mandat illégal et inconstitutionnel de M. Alassane Ouattara”, indique le communiqué de la défense de Guillaume Soro.

Selon les avocats, l’article 696-4 du Code de procédure pénale français prévoit qu’aucune extradition ne peut être accordée lorsqu’elle repose sur un mobile politique, ou encore lorsque les institutions judiciaires de l’Etat requérant l’extradition ne garantissent pas le respect des droits de la défense. Sur Jeune Afrique dans la semaine dernière, Emmanuel macron a confirmé que Guillaume Soro n’est plus sur le sol Français. La France l’aurait prié de quitter son territoire. Le président du GPS serait actuellement à Bruxelles, selon des indiscrétions.