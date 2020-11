Mali – Tournée africaine: Bah N’Daw reçu en audience par Faure Gnassingbé à Lomé

Le président de la transition politique au Mali, le colonel Bah N’Daw, a été reçu ce vendredi, à Lomé, par le président togolais, Faure Gnassingbé.

Après le Ghana, le président malien Bah N’Daw, est arrivé au Togo, deuxième étape de sa tournée sous-régionale. A Lomé, il a été reçu par le président Faure Gnassingbé. Ensemble, les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont abordé des questions de développement, du transport, de l’énergie…

“Cette visite de travail et d’amitié nous offre l’occasion d’échanger sur la coopération entre nos deux pays et sur les sujets d’intérêt commun, dont ceux liés à la paix et la sécurité sous-régionale”, a déclaré Faure Gnassingbé.

Après le Togo, Bah N’Daw se rendra au Sénégal et en Guinée Bissau dans le cadre de sa première tournée africaine depuis son investiture. Au Ghana, il avait discuté de la coopération bilatérale avec le président Nana Akufo-Addo, le jeudi 12 novembre 2020. Il s’est également entretenu avec la diaspora malienne au Ghana.