Mali: tête-à-tête entre l’Imam Mahmoud Dicko et Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l’Union Africaine

Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Mahamat Faki, et le Cheikh Imam Mahmoud Dicko, ont échangé ce jeudi, à l’hôtel Sheraton de Bamako.

En mission au Mali, le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Mahamat Faki, assisté de son Directeur de cabinet, l’ancien ministre malien des affaires étrangères, son excellence Abdoul Diop, a échangé ce jeudi, avec le célèbre imam Dicko à l’hôtel Sheraton de Bamako.

Moussa Mahamat Faki est au Mali pour une mission de 72 heures, dont l’objectif est d’apporter la solidarité et le soutien de l’Union africaine dans un contexte de crise sécuritaire rendue encore plus complexe par une crise sociopolitique et sanitaire.

Mercredi, il a été reçu par le Premier ministre de la Transition, Moctar Ouane. “Le Mali a aujourd’hui plus que jamais besoin du soutien de tous ses amis et partenaires, au rang desquels figure l’UA, dont la délégation est venue s’informer sur la situation réelle du pays et écouter les nouvelles autorités sur les besoins et les priorités du pays“, a déclaré mercredi, Moussa Mahamat Faki, qui appelle toutes les forces politiques ainsi que les acteurs de la société civile, à travailler pour une gestion consensuelle et inclusive couronnée par l’installation d’institutions choisies par les Maliens au terme d’élections irréprochables.