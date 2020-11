Mali – Libération de Sophie Pétronin et Soumaila Cissé: la France a-t-elle versé une rançon?

Le paiement de rançons est une pratique courante pour obtenir la libération d’otages dans les régions du Sahel. Selon un djihadiste, celle de Sophie Pétronin et Soumaila Cissé ainsi qu’un prêtre et un jeune Italien, n’a pas été une exception.

Au Mali, près de 200 djihadistes présumés, incarcérés dans des prisons maliennes, ont été remis en liberté en échange de la libération de Sophie Pétronin et Soumaila Cissé ainsi qu’un prêtre et un jeune Italien. Mais, cela n’aura pas été suffisant. Selon Lemine Ould Mohamed Salem, journaliste mauritanien et spécialiste des questions djihadistes, la somme de dix millions d’euros aurait été versée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim) pour obtenir la libération des quatre otages qu’il détenait.

Si la France, l’Italie encore moins le Mali, n’ont pas confirmé cette information, un enregistrement présenté comme les aveux d’un des djihadistes libérés au Mali et arrêté fin octobre dans son pays d’origine, l’Algérie, confirme cette hypothèse. Selon Koaci, le djihadiste affirme, en effet, que les quatre otages auraient été libérés contre le paiement d’une rançon de 30 millions d’euros (environ 19,6 milliards FCFA) et la libération de 207 djihadistes.

Officiellement, l’État français ne paie pas de rançon pour libérer ses ressortissants retenus par des groupes djihadistes. Cette position a déjà été répétée par Emmanuel Macron et déjà été affichée par François Hollande en septembre 2014, quelques mois après la libération des journalistes en Syrie. “La France ne paye pas de rançons… La France ne pratique pas non plus d’échanges de prisonniers”, martelait-il. Mais dans les faits, les choses semblent différentes, indique francetvinfo.fr