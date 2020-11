Mali: les forces françaises neutralisent une trentaine de djihadistes

L’Etat-major des armées françaises a annoncé vendredi, que les forces françaises au Mali ont neutralisé près d’une trentaine de djihadistes jeudi dans la région de Mopti, au cendre du Mali.

« Une trentaine de membres d’un GAT (groupe armé terroriste) appartenant au RVIM (Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans, aussi appelé GSIM) ont été neutralisés » lors d’une opération aérienne et héliportée de la force Barkhane, a indiqué le porte-parole de l’état-major, le colonel Frédéric Barbry, cité par Le Monde.

A lire aussi: Bamoussa Diarra, le chef militaire d’Al Qaïda au Mali, tué par l’armée française

L’officier explique que les terroristes ont été ciblés par « de frappes aériennes de Mirage 2000, de tirs d’hélicoptère Tigre et de commandos de montagne ». Selon le point du porte-parole de l’Etat-major militaire française, plusieurs motos et des armes ont également été saisies et détruits au cours de l’opération. Cette nouvelle intervient après celle de la neutralisation du puissant chef djihadiste Bah Ag Moussa, un de chef militaire du GSIM, lié à Al-Qaïda.