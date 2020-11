Mali: le gouvernement de transition offre du matériel militaire aux forces armées

Les nouvelles autorités maliennes ont offert aux forces armées, du matériel pour mener à bien leur combat pour la défense du territoire national. Une cérémonie de remise du matériel militaire a été présidée par le vice-président, le colonel Assimi Goita.

Les autorités de la transition au Mali ne lésinent pas sur les moyens pour que l’armée garantisse la sécurité et l’intégrité du territoire. Selon un communiqué posté sur le compte Twitter des forces armées maliennes (FAMa), « les autorités de la transition viennent de mettre à la disposition des Forces Armées Malienne (FAMa) des moyens roulants de combat et d’armes collectives et individuelles ». Ces armes ont été officiellement réceptionnées par l’armée des mains du vice-président du pays.

« La cérémonie de réception a eu lieu, le jeudi 26 novembre 2020, sur la place d’Armes du camp Soundiata de Kati sous la présidence du Vice-président de la transition, le Colonel Assimi Goïta », a indiqué le communiqué de l’armée. Le Mali est en proie à une insurrection terroriste avec des groupes djihadistes qui occupent le nord et le centre du pays et menant régulièrement des attaques contre les militaires et les civils. L’armée tente de les combattre mais manque parfois de matériel face à des combattants surarmés.