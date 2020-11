Mali: l’armée française neutralise environ 50 djihadiste dans le nord du pays

L’armée française a mené une opération vendredi au Mali et a tué une cinquantaine de djihadiste dans la zone des trois frontières, a annoncé lundi, la ministre française des armées, Florence Parly.

Selon Parly, 50 combattants djihadistes ont été tués par les forces de l’opération française Barkhane au Mali. L’opération a eu lieu vendredi ans le nord du Mali, dans la zone dite des «trois frontières», à proximité du Burkina Faso. La ministre a indiqué qu’il s’agissait de combattants affiliés au groupe islamiste terroriste al-Qaïda.

Le nord et le centre du Mali sont très instables et plusieurs localités de cette partie du pays sont toujours sous le contrôle de groupes armés dont des groupes djihadistes liés à al-Qaïda ou à l’Etat Islamique. L’armée malienne en collaboration avec les armées du Burkina Faso et du Niger, mène des combats dans la région appuyée par les forces françaises. Cependant, le mal perdure.