Mali: inauguration du centre d’imagerie du CHU Gabriel Touré de Bamako réhabilité par Marylis BTP

Le mardi 27 Octobre 2020 dernier s’est tenue au CHU Gabriel Toure de Bamako, la remise des clés du Service d’Imagerie Médicale réhabilité par l’entreprise Marylis BTP.

La livraison de ce bâtiment fait partie d’un projet plus large visant à réhabiliter et à équiper le plus grand plateau sanitaire du pays pour le bénéfice des populations et du personnel médical.

Placée sous le haut parrainage et la présence effective de Mme la Ministre de la Santé et du Développement social, Madame Fanta SIBY, cette belle cérémonie présentant les nouveaux bâtiments ainsi que le matériel de dernière génération a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme tant pour le corps médical que par les populations.

centre d’imagerie du CHU Gabriel Touré de Bamako réhabilité par Marylis BTP

Le bâtiment ainsi remis aux normes internationales comprend :

La réorganisation fonctionnelle du circuit du patient avec une amélioration du service d’accueil

La rénovation de l’ensemble des sols er de leurs revêtements

La reprise complète des installations techniques (électricités, climatisation, plomberie)

La numérisation de l’ensemble des installations et leur mise en réseau informatique

Les équipements d’imagerie médicale suivants : scanneur SIEMENS Go All de 64 barrettes, échographie, radio os-poumons entre autres.

La protection de l’ensemble des installations par un onduleur numérique, ultra performant de 160 KVA

C’est l’entreprise Marylis BTP, filiale du Groupe Snedai, qui réalise les travaux grâce à une convention tripartie signée avec le Gouvernement du Mali et la Banque de Développement (BDM). Aux termes de cette convention, Marylis BTP apporte une solution clé en main qui assure le financement, la réalisation des travaux et l’équipement en matériel biomédical ainsi que la formation des utilisateurs.