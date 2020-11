Mali: Grand P veut aider Sidiki Diabaté

Grand P a un grand cœur. Il n’est pas insensible à la situation actuelle de Sidiki Diabaté “malade”. Lui et son staff envisagent lui rendre visite dans les tout prochains jours.

Arrêté et jeté en prison dans l’affaire de violences conjugales sur son ancienne compagne Mamacita, Sidiki Diabaté passe de sales temps derrière les barreaux. Selon son staff, sa santé serait complètement dégradée. Une situation qui inquiète ses fans et plusieurs de ses collègues musiciens, dont Grand P.

L’auteur-compositeur guinéen Grand P qui, actuellement en tournée au Burkina Faso, est sérieusement affecté par la situation actuelle du joueur de la kora et a décidé de se rendre au Mali, affin de lui apporter assistance et soutien.

« Sidiki est un frère qui a contribué au succès de Grand P. On est obligé, quelle que soit la situation, d’aller le voir à Bamako en prison. Il a en ce moment besoin de notre soutien en ces moments difficiles qu’il vit actuellement. On espère de tout cœur pouvoir le voir et lui apporter tout notre soutien », a indiqué le manager de Grand P.