Mali – Décès d’Amadou Toumani Touré: le président sénégalais Macky Sall exprime sa douleur

Le président sénégalais Macky Sall a réagi suite au décès de l’ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré.

« Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali », a indiqué Macky Sall dans un post sur son compte Twitter. Il poursuit son message en rendant hommage au disparu et présentant ses condoléances à sa famille. « Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien, ami et frère. Paix à son âme », indique Sall.

L’ancien chef de l’Etat malien est décédé dans la nuit du lundi à mardi dans un hôpital en Turquie. Il y était pour se faire opérer du cœur mais n’a pas survécu, selon les informations. ATT, 72 ans, a dirigé le Mali pendant une dizaine d’années, de 2002 à 2012, avant de se faire renverser par un coup d’Etat militaire à seulement quelques semaines de la fin de son mandat.