Mali: Boni Yayi attristé par le décès d’Amadou Toumani Touré

L’ancien président de la République du Bénin a exprimé sa tristesse suite au décès de l’ex-Chef d’Etat malien, Amadou Toumani Touré. Boni Yayi a rendu hommage à l’illustre disparu et présenté ses condoléances au peuple malien.

Pour Boni Yayi, la mort de l’ancien président Amadou Toumani Touré est une grosse perte. Il trouve en l’homme, un artisan pour la construction de la démocratie en Afrique. “Le Président Toumani Touré était un grand homme d’État soucieux d’une Afrique plus démocratique et plus juste socialement. Son rappel à Dieu est une grosse perte. Toutes mes condoléances au peuple Malien, à son Gouvernement et à la famille de l’illustre disparu”, a-t-il écrit sur Twitter.

Pour rappel, l’ancien président malien est décédé dans la nuit du lundi à mardi dans un hôpital en Turquie. Il y était pour se faire opérer du cœur mais n’a pas survécu, selon les informations. ATT, 72 ans, avait dirigé le Mali pendant une dizaine d’années, de 2002 à 2012, avant de se faire renverser par un coup d’Etat militaire à seulement quelques semaines de la fin de son mandat.